الامارات | عاجل.. تأجيل جديد لمباراة الرجاء والزمالك وللمباراة الختامية لأبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تأجيل جديد لمباراة الرجاء والزمالك وللمباراة الختامية لأبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم عن تأجيل جديد لمباراة الزمالك المصري مع الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، بالاضافة الى المباراة النهائية إلى أجل غير محدد. وكتب الاتحاد الافريقي في حسابه على موقع (تويتر): بعد مباحثات بين الأندية وخبراء الاتحاد الإفريقي لخطة تنسجم مع النصوص ومصلحة العودة للمباراة، تقرر تأجيل نصف نهائي الزمالك أمام الرجاء". وكان الزمالك فاز ذهابا في الدار البيضاء بهدف نظيف. وأكد أن التأجيل جاء بالتنسيق مع السلطات المصرية، ولصالح الاندية الثلاثة دون تحديد التفاصيل.

أما في ما يتعلق بالمباراة النهائية التي تأهل لها الأهلي المصري على حساب الوداد البيضاوي المغربي، فأكد الاتحاد الافريقي "بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم في هذه المرحلة، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة. يتبع".

وكان كاف قرر الاسبوع الماضي تأجيل المباراة إلى الأول من نوفمبر المقبل، بسبب ارتفاع أعداد اللاعبين المصابين بكورونا لدى الرجاء إلى 14 لاعبا. وجاء قرار كاف بعدما تقدمت إدارة الفريق المغربي بالتماس لديه بعدما تضاعف عدد المصابين في صفوفه، ووضعه رهن الحجر الصحي من قبل وزارة الصحة المغربية لمدة سبعة ايام بالاضافة الى منع السلطات المحلية سفر بعثته إلى القاهرة.

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