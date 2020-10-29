شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي بمشاركة مروان محسن وغياب الشحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، تدريبات جماعية للفريق الأول للنادي الأهلي، بمشاركة مروان محسن، مهاجم النادي، بعدما تعافى من اثار الإجهاد العضلي الذي أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، إذ شارك في جميع فقرات المران الجماعي، بعدما انتهى برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية.

بينما غاب عن المران حسين الشحات، لشعوره بالإجهاد في العضلة الخلفية، وواصل علي معلول استكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

وأجرى جميع اللاعبين "رابيد تيست" وفقًا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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