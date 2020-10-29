شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يعلن شفاء 3 لاعبين جدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الرجاء المغربي، اليوم الخميس، شفاء 3 لاعبين جدد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكان الرجاء قد أعلن، أمس الأربعاء، شفاء 4 لاعبين، وقبل ذلك بـ 24 ساعة أعلن شفاء لاعب وإصابة آخر.

وبذلك يكون الرجاء قد اقترب من التعافي بشكل كامل لكل لاعبيه من فيروس كورونا، ليقترب بطل المغرب من الاستعداد بشكل كامل لمواجهة الزمالك.

كان مقررًا أن يواجه الرجاء منافسه الزمالك، الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يؤجل «كاف» المباراة لأجل غير مسمى بناءً على طلب السلطات المصرية.

يذكر أن الزمالك كان قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد.