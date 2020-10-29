شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي: مازلنا نتشاور بشأن موعد مباراة الزمالك والرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بيانًا على صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيه: «مازلنا نتشاور مع خبراء اللعبة، من أجل التوافق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بما يتوافق مع اللوائح، وروح اللعب النظيف».

وأشار الكاف، في بيانه، إلى أن تأجيل المباراة النهائية للبطولة جاء وفقاً لطلب السلطات المصرية، التي رأت عدم مناسبة إقامة النهائي في الموعد المقترح من «كاف».

وينتظر أن يعلن الكاف، خلال الساعات القليلة المقبلة، المواعيد النهائية، سواء لمباراة الزمالك والرجاء، أو النهائي الأفريقي.