شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يزيل كلمة «إلى أجل غير مسمى» من بيانه بعد إثارته للجدل بين الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أزالت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» كلمة «إلى أجل غير مسمى» من البيان الذي نشرته، الجمعة، بشأن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، والنهائي الأفريقي لأجل غير مسمى. وأحدث البيان جدلاً واسعاً داخل الشارع الرياضي، بسبب اللغظ الذي أثير حول غموض موعد إقامة المباريات المتبقية في البطولة، وتخوف البعض من إلغائها. وقال مصدر بالكاف، إن الاتحاد الأفريقي سيعلن، خلال ساعات، موقفه من مواعيد المباريات المتبقية، على ضوء كل المعطيات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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