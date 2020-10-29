شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«كاف» يوضح مصير دوري الأبطال الأفريقي بعد تأجيلها لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، رفض ذكر اسمه، إن عدم إعلان الكاف موعد إقامة مباراتي الزمالك والرجاء، والنهائي الافريقي، يأتي بسبب عدم الاستقرار على المواعيد النهائية حتى الآن.
وأوضح المصدر أن الاتحاد الأفريقي يدرس إقامة مباراة الزمالك والرجاء، الأربعاء، والنهائي الأفريقي 27 نوفمبر المقبل.
وأضاف المصدر أن القرار النهائي سيتم إعلانه خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد موعد كل مباراة، بعد الحصول على كل الموافقات الأمنية.
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