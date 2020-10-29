شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة يوجه رسالة طمأنة لجماهير الزمالك: لا مساس بالكيان.. وندعم الفريق لنهائى إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الزمالك إحدى أهم وأكبر قلاع الرياضة فى مصر وإفريقيا، ويمثل مع الأهلى العماد الأساسى للمنتخبات القومية فى مختلف الألعاب.

وأشار الوزير فى حوار لـ«المصرى اليوم» إلى أن استقرار المؤسسات الرياضية ودعمها من أهم ثوابت الدولة المصرية، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تدعم الزمالك الكيان كمؤسسة ولا تدعم الأفراد.

ووجه «صبحى» رسالة طمأنة إلى جماهير الزمالك بأنه لا مساس بالكيان، ويسعى بقوة لتحقيق الاستقرار، خاصة أن الزمالك والأهلى فى مهمة وطنية من خلال مشاركتهما فى البطولة الإفريقية، وقد نجح الأهلى فى التأهل للنهائى، ويأمل الجميع فى لحاق الزمالك به بعد مواجهة العودة أمام الرجاء المغربى، خاصة أن النهائى المصرى الخالص بمثابة انتصار للكرة المصرية وتأكيد ريادتها. وشدد على احترام قرارات مركز التسوية والتحكيم ببطلان اللائحة، وأكد فى الوقت نفسه أحقية الزمالك فى الطعن على القرار، وهو ما يعنى عدم تأثير القرار على مشاركة الزمالك فى البطولة الإفريقية. وأوضح وزير الرياضة أن لجنة التفتيش المالى والإدارى فى الزمالك لم تنته من عملها، وحال ثبوت مخالفات مالية سيتم حل مجلس الزمالك، وهو الأمر نفسه حال ثبوت مخالفات فى أى جهة رياضية أخرى. وقال «صبحى» إن الجهة الإدارية لا تتباطأ فى اتخاذ القرارات أو تدعم فردًا، ولكن لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية. وكشف عن العديد من الحقائق والمفاجآت..وإلى نص الحوار:

■ بداية، كيف ترى الأزمات المتلاحقة التى يشهدها الزمالك ومدى تأثيرها على استقرار النادى؟

- الزمالك إحدى أهم وأكبر قلاع الرياضة فى مصر وإفريقيا، ويمثل مع الأهلى العماد الأساسى للمنتخبات القومية فى مختلف الألعاب، واستقرار المؤسسات الرياضية ودعمها من أهم ثوابت الدولة المصرية، ووزارة الرياضة لا تتوانى عن دعم كافة المؤسسات والأندية، والدليل ما حدث فى أزمة كورونا بتقديم الدعم الكامل، ولكن هناك حقيقة لابد أن يعلمها الجميع أن وزارة الرياضة تتحرك فى ضوء القانون واللوائح والمواثيق الدولية، وبالعودة إلى سؤالك حول الأزمات التى يشهدها النادى فإننا نتدخل بقوة ونرفض المساس باستقرار القلعة البيضاء، ونسعى لحماية الكيان وليس الأفراد.

■ ماذا تقصد بحماية الزمالك كمؤسسة وليس كأفراد؟

- الزمالك كما قلت كيان كبير ومؤسسة عظيمة، والدولة متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة تدعم الكيان ولا تدعم الأفراد، ودائما تقف الوزارة على مسافة واحدة فى أى خلافات بين الأطراف، ونطرح العديد من المبادرات لاحتواء الأزمات، ولكن الجميع يعلم أن هناك تصعيدا دائما باللجوء إلى القضاء، وهو أمر صحى بأن يحتكم الجميع إلى قوة القانون.

■ هل ستقبل الوزارة بأن يتحمل الزمالك وجماهيره نتيجة ما يحدث من خلافات وصراعات؟

- لا لن تقبل الوزارة.. ومن خلال جريدة «المصرى اليوم» أتوجه برسالة إلى كل جماهير الزمالك وعشاقه فى كل مكان: اطمئنوا.. لا مساس بالكيان.. وسنتدخل بقوة لتحقيق الاستقرار خاصة أن الزمالك والأهلى فى مهمة وطنية من خلال مشاركتهما فى البطولة الإفريقية، ونجح الأهلى فى التأهل للنهائى، ونأمل جميعًا فى لحاق الزمالك به بعد مواجهة العودة أمام الرجاء المغربى.

■ هل تصدر قرارات إدارية قبل البطولة الإفريقية؟

- لا لن يصدر أى قرار إدارى فيما يتعلق بالزمالك قبل انتهاء مشاركته فى البطولة الإفريقية، خاصة أن أمامنا هدفا واحدا حاليا هو دعم الزمالك- كما قلت- للوصول إلى نهائى مصرى مصرى وهو الأمر الذى يؤكد ريادة الكرة المصرية للقارة الإفريقية.

■ ماذا عن حكم مركز التسوية ببطلان اللائحة والانتخابات التكميلية؟

- نحترم تماما قرارات مركز التسوية والتحكيم، ولكن بعد صدور القرار أمس الأول تمت دعوة الشؤون القانونية لاجتماع طارئ لسرعة النظر فى الأمر، واستقرت اللجنة على رأى قانونى بأن تَقدُّم مجلس الزمالك باعتباره متضررا من القرار أو اللجنة الأولمبية على قرار بطلان اعتماد اللائحة خلال شهر يوقف تنفيذ الحكم، وهو ما يعنى عدم تأثير القرار على مشاركة الزمالك فى البطولة الإفريقية.. وفى حال استنفاد الزمالك كل الإجراءات القانونية فستتخذ الوزارة القرار المناسب فى ضوء القانون والمواثيق الدولية.

■ سؤال من جماهير الزمالك.. هل هناك توجه للتأثير على الزمالك بتصدير الأزمات لزعزعة الاستقرار وحرمانه من الفوز بالبطولة الإفريقية؟

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- لا يوجد أى توجه، وكما قلت ندعم استقرار الزمالك ونقف إلى جوار الكيان، وهو ما حدث مع كافة الأندية، ووزارة الرياضة وقفت إلى جوار الأهلى ودعمت الكيان وليس الأفراد فى إحدى الأزمات الشهيرة، ووصول الأهلى والزمالك إلى النهائى بغض النظر عمن يتوج بالبطولة انتصار للكرة المصرية، وقد يكون التوقيت قد أعطى إحساسا للجماهير بهذا الأمر.. ولكن أكرر وأكرر: كل الدعم للزمالك فى البطولة الإفريقية واستقراره.

■ ما حقيقة اكتشاف لجنة التفتيش بالوزارة مخالفات جسيمة فى الزمالك؟

- وزارة الرياضة فى إطار محاربة الفساد أرسلت لجان تفتيش إلى كافة المؤسسات الرياضية سواء الاتحادات أو الأندية بما فيها الأهلى والزمالك، وحتى الآن لم تنتهِ اللجنة من أعمال التفتيش، ولم نتلق التقرير النهائى، وفى حال ثبوت مخالفات مالية فى الزمالك أو أى هيئة رياضية سنتخذ إجراءات عنيفة لحماية المال العام.

■ هل سيتم حل مجلس مرتضى منصور عقب البطولة الإفريقية؟

- القانون أعطى للجهة الإدارية الحق فى حل أى هيئة رياضية حال وجود فساد مالى، وهو ما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى، وهى الحالة الوحيدة التى يحق للجهة الإدارية اتخاذ قرار الحل، وكما قلت، حتى الآن لم تنته لجنة التفتيش المالى والإدارى من عملها، وحال ثبوت مخالفات مالية سيتم حل مجلس الزمالك، وهو الأمر نفسه حال ثبوت مخالفات فى أى جهة رياضية أخرى.

■ لماذا تباطأت وزارة الرياضة فى تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور وعزله؟

- وزارة الشباب والرياضة لا تتباطأ أو تتهاون فى تنفيذ القانون، ولكن هناك إجراءات لابد من اتخاذها، لأن الوزارة - كما ذكرت مسبقا- يحكمها القانون واللوائح، والجميع يعلم أن قانون الرياضة رغم الجهد الكبير الذى بُذل لخروجه إلى النور بعد انتظار أكثر من 30 سنة إلا أن التجربة أثبتت وجود بعض الأمور التى أثارت جدلا، ووزارة الرياضة بعد صدور قرار اللجنة الأولمبية دعت لاجتماع عاجل للشؤون القانونية التى أوصت بإحالة الأمر إلى هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى ردت بأنه لا يمكن إبداء الرأى فى أمر منظور أمام القضاء، وبالتالى فإن وزارة الرياضة لا يمكنها أن تصدر قرارا فى قضية منظورة أمام الحكام، وحال صدور حكم نهائى بات سيتم تنفيذ القرار.

■ ما ردك على ما يردده البعض بأن وزير الرياضة لا ينفذ أى حكم أو قرار ضد رئيس الزمالك؟

- ردى ذكرته لك أكثر من مرة فى الحوار: ما يحكمنى هو القانون واللوائح ومصلحة الكيان، ولا ندعم الأفراد، ونقف على مسافة واحدة بين مرتضى منصور والمعارضة، وأثق فى أن كل الأطراف مهما اختلفوا يهمنا مصلحة الكيان، وأدعو الجميع للالتفاف حول ناديهم للوصول إلى نهائى إفريقيا، وفى الوقت نفسه فاإن وزارة الرياضة ستنفذ أى حكم أو قرار بعد دراسته قانونيا جيدا، ولن تتهاون فى أى مخالفات مع أى جهة أو أفراد، فما يشغلنا هو الصالح العام.