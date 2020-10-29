شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من التعاقد مع «بواليا».. وموسيمانى يبحث عن النهاية السعيدة أمام الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع النادى الأهلى، الزامبى والتر بواليا، هداف الجونة، فى دائرة اهتمامه لضمه فى الموسم المقبل، وذلك بعد متابعة اللاعب جيدا خلال الفترة الماضية ورفع تقرير الى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق والذى أبدى إعجابه بإمكانات اللاعب ومنح لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لفتح التفاوض مع ناديه.

وانضم بواليا للجونة مطلع هذا الموسم قادماً من صفوف نكانا رد ديفلز الزامبى، وخطف الأضواء فى موسمه الأول بالدورى بعدما سجل 12 هدفاً. وقال مصدر مقرب من اللاعب إن الترجى التونسى وسيمبا التنزانى وضعا اللاعب فى دائرة اهتمامهما، لكن إدارة الجونة أرجأت التفكير فى العروض التى وصلت للاعب. من ناحية أخرى، واصل الأهلى تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا السبت فى ختام مباريات الدورى الممتاز، وركز المدير الفنى خلال الأيام الماضية على تكثيف الجرعات التدريبية لتجهيز اللاعبين جيدا للمباراة، لرغبة المدير الفنى فى تحقيق الفوز ليكون خير ختام لمشوار الفريق بالدورى بعد تتويجه باللقب رسميا. وشدد المدير الفنى على اللاعبين بضرورة الفوز فى المباراة الختامية لإسعاد الجماهير، فيما أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن على معلول، الظهير الأيسر، قطع شوطًا كبيرًا فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإجهاد فى العضلة الخلفية. وأضاف: «معلول» ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإجهاد، وأوضح أن الـ٤٨ ساعة المقبلة ستشهد حسم عودة اللاعب بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لنهائى دورى أبطال إفريقيا والمحدد له ٦ نوفمبر المقبل، بينما استكمل مروان محسن تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإجهاد العضلى العام.