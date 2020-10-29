شكرا لقرائتكم خبر عن كيريوس يشبه فيدرر بأسطورة السلة.. ويوضح حقيقة خلافه مع نادال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر لاعب التنس الأسترالى، نيك كيريوس، عن إعجابه الكبير بأسطورة التنس السويسرى روجر فيدرر، مؤكدًا أنه أفضل لاعب فى تاريخ التنس.

وأشاد كيريوس بفيدرر فى تصريحات أبرزتها صحيفة «تنس وورلد»، واعتبره شبيه أسطورة السلة الأمريكى مايكل جوردن.

وقال كيريوس: «هناك الكثير من اللاعبين يختارون نادال أو ديوكوفيتش كأفضل لاعب فى تاريخ التنس، لكن بالنسبة لى لا أحد ينافس فيدرر على هذا اللقب، برأيى هو أفضل لاعب فى التاريخ».

وتابع: «فيدرر يشبه إلى حد كبير مايكل جوردن، أسلوبه فى اللعب فريد من نوعه، وسيطر على البطولات باختلاف نوعية أراضيها، لقد هيمن على رياضة التنس لسنوات طويلة».

وعن خلافه السابق مع رفائيل نادال أوضح كيريوس: «أنا أختلف كثيرًا مع رافا، ولدينا العديد من المواقف السيئة، لكن هذا لا يعنى أننى لا أحترمه، طريقتى مختلفة تماما عن نادال».

وأضاف: «إنه لاعب رائع ولا أعتقد أننا سنرى لاعبًا يفوز ببطولة فرنسا مثل نادال، إنه يلعب فى رولان جاروس كأنه يلعب فى الفناء الخارجى لمنزله».

وأتم صاحب الـ25 عاما: «من الواضح أن نادال هو بطل التنس حاليًا، خصوصا بعد فوزه ببطولة فرنسا».

على جانب آخر، أعلن لاعب التنس الفرنسى المخضرم جايل مونفيس، نهاية موسمه الحالى بسبب حالته البدنية السيئة منذ نهاية العزل الصحى، بسبب تفشى جائحة كورونا فى العالم.

وكان مونفيس، المصنف الـ11 عالميا، أحد اللاعبين الذين يتطلعون لاقتناص إحدى البطاقتين المتبقيتين للمشاركة فى بطولة لندن الختامية للأساتذة بنهاية العام الجارى، التى تضم أفضل 10 لاعبين فى التصنيف العالمى، وهو ما يتطلع إليه أيضا اللاعب الأرجنتينى دييجو شوارتزمان، المصنف التاسع عالميا.

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وكان شوارتزمان قد دخل ضمن أفضل 9 لاعبين فى العالم للمرة الأولى فى مسيرته، عقب تأهله لنصف نهائى بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة)، إحدى البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، للمرة الأولى فى تاريخه فى هذه البطولات.

ومنذ استئناف النشاط فى لعبة الكرة الصفراء، خرج مونفيس من الدور الأول فى البطولات الأربع التى شارك فيها فى (روما وهامبورج ورولان جاروس وفيينا).

وأكد صاحب الـ34 عاما فى تصريحاته: «فترة العزل أضرتنى كثيرا، وعدت بها بثقة منخفضة، ولم أستطع التأقلم على الوضع».