شكرا لقرائتكم خبر عن سيميونى يتمنى استعادة «نيجويز» بسبب دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتينى دييجو سيميونى، فى استعادة جهود لاعب وسطه، ساؤول نيجويز، الغائب عن آخر أربع مباريات للإصابة، خلال أى من المواجهتين المقبلتين، ضد أوساسونا بالليجا، أو لوكوموتيف موسكو بدورى الأبطال.

وقال عقب الانتصار على ريد بول سالزبورج النمساوى (3-2)، على ملعب واندا متروبوليتانو «وقال (ساؤول) يواصل العمل والتدرب، على أمل العودة فى أقرب وقت ممكن، أمام أوساسونا أو فى روسيا».

وغاب ساؤول عن مواجهات سيلتا فيجو، وبايرن ميونخ، وريال بيتيس، وسالزبورج، لمشكلات عضلية، وحضر فى معقل أتلتيكو لمؤازرة الفريق، وفقا لسيميونى.

ونجح أتلتيكو فى حصد أول ثلاث نقاط فى دورى الأبطال، بالفوز على سالزبورج، بعد سقوطه برباعية نظيفة فى ملعب بايرن، حامل اللقب.