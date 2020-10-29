شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يُقدم عرضًا جديدًا لـ«ديفيد ألابا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت مفاوضات بايرن ميونخ مع لاعبه النمساوى ديفيد ألابا، بشأن تجديد عقده، مرحلة جديدة.

وبحسب شبكة «سكاى سبورت ألمانيا»، فإن مسؤولى بايرن عقدوا اجتماعًا جديدًا مع ممثلى المدافع النمساوى، الجمعة الماضى.

وشهد الاجتماع تقديم مسؤولى بايرن عرضًا جديدًا، ارتفعت فيه مدة التعاقد إلى 5 سنوات بدلًا من 4.

كما عرض النادى البافارى راتبًا مرتفعًا عما قدمه طوال الفترة الماضية، لكن ألابا وممثليه لم يتخذوا القرار النهائى حتى الآن.

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات بين كافة الأطراف، لحين اتخاذ ألابا قراره النهائى بشأن العرض الأخير.

يذكر أن النجم النمساوى تلقى العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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حيث كان يرغب فى التعاقد معه كل من ليفربول وبرشلونة ولكن بايرن ميونخ رفض التفريط فى خدمات اللاعب.