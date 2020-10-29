شكرا لقرائتكم خبر عن شرط نارى من «مبابى» للبقاء مع سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، عن الشرط الذى وضعه كيليان مبابى، لبدء مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.
ويرتبط مبابى بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، فى الوقت الذى يستعد فيه ريال مدريد وليفربول لضمه الصيف المقبل. وقالت الصحيفة إن مبابى اشترط رحيل المدرب الألمانى توماس توخيل أولًا قبل التفاوض حول تجديد عقده، وهى الرغبة التى تتفق مع رغبة البرازيلى ليوناردو، المدير الرياضى لسان جيرمان.
وتوترت العلاقة بين ليوناردو وتوخيل فى الفترة الأخيرة، بعدما خرج المدرب الألمانى وهاجم إدارة النادى على الملأ بسبب عدم تدعيم الفريق بما يحتاج من صفقات.
وأشارت إلى أن ليوناردو كان سيطلب من الإدارة رحيل توخيل والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، إلا أن التحدى الأكبر حاليًا هو تجديد عقد مبابى.
وأضافت أن مبابى يواجه بعض المتاعب مع أسلوب توخيل فى إدارة المباريات، حيث لم يعد المهاجم الشاب متحمسًا لأسلوب المدرب الألمانى، ولذلك يرغب فى التغيير.
وسوف ينظر مبابى فى مستقبله مع باريس سان جيرمان فقط فى حال رحيل توخيل خلال الأشهر المقبلة.
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