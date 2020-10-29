شكرا لقرائتكم خبر عن حراسة خاصة لـ«حارس إيفرتون» بسبب تهديدات بالقتل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعان جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، بحراس شخصيين بعد تلقيه تهديدات بالقتل من بعض جماهير ليفربول، بسبب تدخله العنيف مع نجم الريدز فيرجيل فان دايك وتسببه فى إصابة قوية فى الركبة ستبقيه خارج الدورى الإنجليزى هذا الموسم.
وأجرى الهولندى بالفعل عملية الرباط الصليبى، ونجا بيكفورد من عقوبة الطرد خلال المباراة لكنه تعرض لانتقادات شديدة، حيث عبر مدرب ليفربول يورجن كلوب عن إحباطه بسبب ذلك، ووصف لاعب خط وسط الريدز جورجينيو فينالدوم التدخل بأنه غبى. وتلقى حارس مرمى منتخب إنجلترا العديد من التهديدات بالقتل بشأن الحادث، والذى تحقق فيه شرطة الميرسيسايد.
وذكرت صحيفة «ديلى ميل» أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا استأجر شركة أمنية لمراقبة منزله فى مقاطعة «شيشاير»، حيث يعيش مع زوجته وابنه البالغ من العمر عامًا واحدًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيكفورد وعائلته نصحوا بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعى لتجنب الكشف عن موقعهم، وعاد بيكفورد إلى الملاعب بعد الهزيمة أمام ساوثهامبتون يوم الأحد.
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