شكرا لقرائتكم خبر عن بركان الغضب يشتعل فى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «سبورت» الكتالونية مفاجأة من العيار الثقيل حول سوء العلاقة بين النجم الفرنسى كريم بنزيما وزميله البرازيلى الشاب فينسيوس جونيور، لاعبى ريال مدريد، موضحة أن النجم الفرنسى يقود مؤامرة للإطاحة بـ«فينسيوس»، بعدما أكدت شبكة «أوبتا» الشهيرة للأرقام والإحصائيات ذلك، وهو ما ظهر خلال مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ، وانتهت بالتعادل 2-2 بالجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا. صحيفة «سبورت» الكتالونية ذكرت أن الكاميرات والميكروفونات فى ملعب «بروسيا بارك» الخالى من الجماهير، تمكنت من الوصول إلى حديث جمع بين بنزيما وميندى خلال مواجهة مونشنجلادباخ، وخلال خروجهما بين شوطى المباراة، قال بنزيما لميندى: «فينيسيوس يفعل ما يراه من نفسه فقط، يا أخى لا تمرر الكرة له، يا إلهى! العب معنا».

وهو ما أكدته شبكة «أوبتا» التى قالت إن كريم بنزيما لم يمرر أى كرة إلى فينيسيوس فى الشوط الثانى من المباراة، بعدما مرر له 3 كرات فقط فى الشوط الأول. وظهر اللاعبون الثلاثة على أرض الملعب وهم يتحدثون ويصححون معًا بعض الألعاب والحركات قبل بداية الشوط الثانى، ولم يقدم فينيسيوس المستوى المتوقع منه خلال آخر مباراتين ضد برشلونة فى الكلاسيكو المحلى وبوروسيا مونشنجلادباخ، بينما سجل بنزيما الهدف الأول لريال مدريد أمام المنافس الألمانى، قبل أن يعادل كاسيميرو النتيجة فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع. وخسر ريال مدريد أول مباراة بدور المجموعات أمام شاختار، وسيخوض مواجهة صعبة فى الجولة الثالثة أمام إنتر ميلان الإيطالى. من جانبه، وقال هازارد، فى تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد أظهر الفريق شخصية عظيمة، كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا لم ننجح بذلك، أنا كذلك أضعت فرصة هدف».

وأضاف: «صحيح لم نحصل على الـ3 نقاط، لكن التعادل بمثابة الانتصار بسبب ما قمنا به، أنا سعيد بالعودة بعد غياب 3 أشهر عن الملاعب، كل ما أريده هو الاستمرار فى لعب كرة القدم، وهذا هو سبب وجودى هنا».

وتابع: «لم نبدأ بشكل مثالى فى دورى الأبطال، مازالت أمامنا 4 مباريات وسنقدم كل ما لدينا فيها».

وختم: «المباراة القادمة أمام إنتر ميلان ليست سهلة، لكننا ريال مدريد، وأنا واثق من قدرتنا على الذهاب بعيدًا فى المسابقة الأوروبية».

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