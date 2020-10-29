شكرا لقرائتكم خبر عن «باكيتا» فى قائمة البرازيل بدلًا من «كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد مدرب منتخب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشى «تيتي»، لاعب برشلونة فيليبى كوتينيو من قائمة «السيليساو». واستدعى مكانه لاعب أوليمبيك ليون، لوكاس باكيتا، وذلك لمواجهتى فنزويلا وأوروجواى، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وتعرض كوتينيو لإصابة عضلية فى الفخذ الأيسر، تأكدت بعد يوم من مواجهة الكلاسيكو الأخيرة بالليجا، السبت الماضى أمام ريال مدريد (1-3).

ووفقا لطبيب منتخب البرازيل، رودريجو لاسمار، لن يتعافى كوتينيو فى الوقت المناسب لخوض المواجهتين.

وسبق لباكيتا (23 عاما) الانضمام لقائمة المنتخب الأولمبى، الذى يقوده المدرب أندرى جاردين، قبل أن يصعد فى نهاية الأمر للمنتخب الأول، بعد إصابة لاعب ليفربول وبايرن ميونخ السابق.

كان صانع ألعاب ليون قد استدعى للمرة الأولى لمنتخب البرازيل فى سبتمبر 2018.

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