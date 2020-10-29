شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخطة الوقائية من فيروس كورونا خلال مونديال اليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسابيع قليلة تفصلنا عن النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 شهر يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة، وتقام البطولة على ملعب استاد القاهرة، واستاد برج العرب، وصالة 6 أكتوبر، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يهدف الاتحاد الدولي لتنظيم البطولة في مناخ صحي وامن، وتوفير رعاية صحية على أعلى مستوى، إذ أعلن الموقع الرسمي للبطولة عن قيام اللجنة الطبية بقيادة الدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل، بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية، خطة مصر الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم الموافقة عليها من قبل مجموعة العمل الطبية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة اليد، بقيادة الأستاذ الدكتور حسني عبد الرحمن أحمد.

وتم إرسال الخطة لكل الفرق المشاركة في البطولة، وتتضمن عدة بنود على رأسها:

التأكيد على الحفاظ على مسافة 1.5 متر بين كل المشاركين في البطولة حسب الإمكان.

توفير الكمامات ومعقمات الأيدي لكل المشاركين.

مسؤولية كل اتحاد محلي في تشكيل مجموعة عمل طبية للفريق قبل السفر إلى مصر، بجانب الخضوع لعدد من التحاليل وإرسال نتائجها للاتحاد الدولي واللجنة الطبية المصرية، وتتضمن التحاليل PCR.

إجراء تعيينات طبية واسعة للبطولة، وللفنادق والملاعب المشاركة في البطولة.

إجراء تحليل PCR كل 72 ساعة للاعبين، والتأكد من سلبية النتيجة للمشاركة في البطولة.

6.الالتزام بإجراءات السفر المحلية والدولية.

الالتزام بمفهوم الفقاعة الصحية.

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الإجراءات الخاصة بالإقامة ستتضمن قياس الحرارة بشكل روتيني وتعقيم الغرف والمناطق ذات الكثافة العالية.

9.إجراءات خاصة بالتدريبات، بينها التعقيم المستمرة وتوسيع مساحة الدكة وتقسيم الصالات المستضيفة لخمس مناطق منفصلة.

منع المصافحة باليد قبل المباريات، وارتداء جميع الموجودين داخل الملعب للكمامات باستثناء اللاعبين ومسؤولي الفرق والمدربين.

تحاليل PCR دورية لمندوبي الإعلام، ومنع الإعلام خلال التدريبات وإجراء المؤتمرات الصحفية بالفيديو، ومنع المنطقة المختلطة.

تشكيل مجلس استشاري للجنة الطبية لمصر 2021 تجتمع يوميا لمتابعة الإجراءات، واتخاذ القرارات بشأن الحالات الإيجابية.