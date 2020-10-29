الانتر يعمل على تمديد عقد مدافعه المخضرم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

يسعى مسؤولو نادي إنتر ميلانو الايطالي الى تجديد عقد أحد المدافعين المميزين في الفريق، رغم ارتباطه لثلاث مواسم مقبلة.

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وبحسب قناة "سبورت إيطاليا"، فإن إدارة الإنتر حددت جلسة خلال الساعات المقبلة مع مينو رايولا، وكيل المدافع الهولندي المخضرم ستيفان ​دي فري​.

وأشارت إلى أن إنتر سيعرض على رايولا تمديد عقد دي فري الذي ينتهي في صيف 2023، في ظل الاعتماد عليه بشكل اساسي من قبل مدرب الفريق انطونيو كونتي الذي يفضله على الثنائي أليساندرو باستوني وميلان سكرينيار.

يذكر أن دي فري انتقل من لاتسيو إلى إنتر ميلانو في صيف 2018 خلال صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع النسور.