شفاء 3 لاعبين من الرجاء المغربي من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

أعلن نادي ​الرجاء المغربي​ عن شفاء 3 لاعبين جدد من فيروس ​كورونا​ المستجد ( كوفيد -19).



والقى الفيروس المستجد بظلاله على الفريق المغربي بعد تسجيل اصابات عدة في صفوفه.

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ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء على "فيس بوك":" اظهرت النتائج التي خضع لها الفريق عن تسجيل ​3 حالات شفاء​ من الفيروس".

وكان الرجاء على موعد مع الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الا ان الكاف قرر تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى، بالاضافة الى المباراة النهائية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الرجاء في الذهاب 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس.