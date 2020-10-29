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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجمة إيطالية شرسة على رونالدو بسبب سخريته من فحص كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
سخر عالم الفيروسات الإيطالي الشهير، روبرتو بوريوني من تشكيك نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو بصحة نتيجة تحليل فيروس كورونا.
وكان رونالدو أشار في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستغرام" بعد إعلان نتيجة الفحص الذي خصع له قبل مواجهة برشلونة: "أشعر بأنني بخير وبصحة جيدة، ونتيجة PCR مجرد هراء".
ورد الدكتور بوريوني، بشكل ساخر في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أرحب بالرفيق كريستيانو رونالدو في مجتمع علماء الفيروسات، سيكون مفيدا جدا في مكافحة أطباء العيون".
من جهتها هاجمت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، البرتغالي وكتبت: "العزل الصحي يشوش على العقل، لقد مضى".
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