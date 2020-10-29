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هجمة إيطالية شرسة على رونالدو بسبب سخريته من فحص كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

سخر عالم الفيروسات الإيطالي الشهير، ​روبرتو بوريوني​ من تشكيك نجم ​يوفنتوس​، البرتغالي ​​ بصحة نتيجة تحليل ​فيروس كورونا​.

 

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وكان رونالدو أشار في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستغرام" بعد إعلان نتيجة الفحص الذي خصع له قبل مواجهة : "أشعر بأنني بخير وبصحة جيدة، ونتيجة PCR مجرد هراء".

ورد الدكتور بوريوني، بشكل ساخر في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أرحب بالرفيق كريستيانو رونالدو في مجتمع علماء الفيروسات، سيكون مفيدا جدا في مكافحة أطباء العيون".

من جهتها هاجمت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، البرتغالي وكتبت: "العزل الصحي يشوش على العقل، لقد مضى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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