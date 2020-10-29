هجمة إيطالية شرسة على رونالدو بسبب سخريته من فحص كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

سخر عالم الفيروسات الإيطالي الشهير، ​روبرتو بوريوني​ من تشكيك نجم ​يوفنتوس​، البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ بصحة نتيجة تحليل ​فيروس كورونا​.



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وكان رونالدو أشار في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستغرام" بعد إعلان نتيجة الفحص الذي خصع له قبل مواجهة برشلونة: "أشعر بأنني بخير وبصحة جيدة، ونتيجة PCR مجرد هراء".

ورد الدكتور بوريوني، بشكل ساخر في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أرحب بالرفيق كريستيانو رونالدو في مجتمع علماء الفيروسات، سيكون مفيدا جدا في مكافحة أطباء العيون".

من جهتها هاجمت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، البرتغالي وكتبت: "العزل الصحي يشوش على العقل، لقد مضى".