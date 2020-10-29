برشلونة يتطلع لمواصلة الصحوة أمام ألافيس

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وعانى النادي من أيام صعبة بداية من الهزيمة أمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع فريق برشلونة للبناء على أفضل أداء قدمه في عهد المدير الفني رونالد كومان، عندما يحل ضيفا على فريق ألافيس غدا في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وعانى النادي من أيام صعبة بداية من الهزيمة أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو نهاية الأسبوع الماضي، وصولا إلى استقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه تمكن من الفوز بهدفين على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا أمس الأول.

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