الإصابات تضرب ليفربول وأرسنال وتزعج كلوب

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ويشعر أيضا ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالصداع الدفاعي الذي يعاني منه كلوب، حيث إنه أيضا يعاني من قائمة غيابات طويلة في خط الدفاع قبل مواجهة مانشستر يونايتد بعد غد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ الإعياء والإصابات في ضرب الفرق الإنجليزية التي تشارك في البطولات الأوروبية هذا الموسم، حيث سيضطر ليفربول للدفع بمدافع شاب عندما يستضيف ويستهام غدا في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما يواجه أرسنال صداعا لاختيار التشكيل الذي سيواجه به مانشستر يونايتد في ذات الجولة.ويشعر أيضا ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالصداع الدفاعي الذي يعاني منه كلوب، حيث إنه أيضا يعاني من قائمة غيابات طويلة في خط الدفاع قبل مواجهة مانشستر يونايتد بعد غد.

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