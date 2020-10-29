شكرا لقرائتكم خبر اتحاد الجزائر يعزل لاعبيه بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي اتحاد الجزائر الجزائري لكرة القدم أمس تسجيل حالات إيجابية عدة دون أعراض لفيروس كورونا وسط الفريق.

ولم يكشف النادي عن هوية المصابين، لكنه ذكر في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه قرر دخول الفريق بالكامل لحجر صحي بفندق بضواحي العاصمة الجزائرية.

وأوضح أنه امتثالا للبروتوكول الصحي، أجرى الفريق المسحة الطبية قبل 48 ساعة على المباراة الودية التي كان سيلتقي فيها نادي بارادو اليوم، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت وجود حالات إيجابية عدة دون أعراض.