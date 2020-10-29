اتحاد الجزائر يعزل لاعبيه بسبب كورونا

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ولم يكشف النادي عن هوية المصابين، لكنه ذكر في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه قرر دخول الفريق بالكامل لحجر صحي بفندق بضواحي العاصمة الجزائرية.وأوضح أنه امتثالا للبروتوكول الصحي، أجرى الفريق المسحة الطبية قبل 48 ساعة على المباراة الودية التي كان سيلتقي فيها نادي بارادو اليوم، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت وجود حالات إيجابية عدة دون أعراض.
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