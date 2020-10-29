حجازي يقود الاتحاد في الديربي

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وانخرط اللاعب في تدريبات الفريق بعد أن أبلغ الجهاز الإداري بجاهزيته البدنية للمشاركة مع الفريق في المباريات، حيث كان يؤدي تدريباته بشكل مستمر قبل وصوله أمس.وحظي المدافع المصري الدولي باستقبال حافل لدى وصوله في وقت مبكر من صباح أمس إلى جدة، واحتشد عدد من مشجعي فريق الاتحاد في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وهتفوا للاعب الفريق الجديد لدى وصوله وأهدوا له الورود، وحرص عدد منهم على التقاط الصور معه.
وحسمت قبل أيام صفقة انضمام حجازي إلى الاتحاد بعقد إعارة لمدة موسم واحد من ويست برومويتش ألبيون الإنجليزي.
ووجه أحمد حجازي الشكر لمشجعي الاتحاد على استقبالهم الحافل، وقال عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الاتحاد بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنه يتمنى إسعاد جماهير الفريق وتقديم كل ما لديه مع زملائه».
ورصدت إدارة الاتحاد مكافأة كبيرة للاعبين في حال تجاوز منافسهم التقليدي الاتحاد غدا، في حين بات من المنتظر أن يقود رومارينهو وفهد المولد الهجوم في غياب المهاجم بريجوفيتش، فيما يغيب حمد آل منصور عن الديربي لعدم الجاهزية الفنية.
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