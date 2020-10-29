الأهلي يطالب لاعبيه بنسيان النصر والاستنفار للاتحاد

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وأكد فلادان للاعبيه على أهمية المباراة المقبلة أمام الاتحاد مطالبا في الوقت نفسه ببذل أقصى جهد لتحقيق الانتصار والاستمرار في مقدمة الترتيب بعد أن حصد الأهلي حتى الآن العلامة كاملة وحقق فوزين في الجولتين الأولى والثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.من جهة أخرى، لازال المدرب فلادان ينتظر التقارير الطبية للحارسين ياسر المسيليم ومحمد العويس والاطلاع على مدى جاهزيتهما قبل لقاء الديربي، وكان فلادان اعتمد على الحارس الشاب محمد الربيعي خلال المواجهتين الماضيتين أمام الوحدة والنصر، وتم تسجيل المسيليم في القائمة الاحتياطية وهو تحت تأثير الإصابة ولم يصل للجاهزية الكاملة بعد.
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