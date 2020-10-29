شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يطالب لاعبيه بنسيان النصر والاستنفار للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الصربي فلادان، لاعبيه بنسيان خسارتهم أمام النصر بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وأكد في بداية تدريبات الفريق الكروي أمس على ضرورة استعادة الروح قبل لقاء الديربي الذي يجمعه مع الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة غدا، ضمن مواجهات الجولة 3 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة رئاسة العشرين).

وأكد فلادان للاعبيه على أهمية المباراة المقبلة أمام الاتحاد مطالبا في الوقت نفسه ببذل أقصى جهد لتحقيق الانتصار والاستمرار في مقدمة الترتيب بعد أن حصد الأهلي حتى الآن العلامة كاملة وحقق فوزين في الجولتين الأولى والثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

من جهة أخرى، لازال المدرب فلادان ينتظر التقارير الطبية للحارسين ياسر المسيليم ومحمد العويس والاطلاع على مدى جاهزيتهما قبل لقاء الديربي، وكان فلادان اعتمد على الحارس الشاب محمد الربيعي خلال المواجهتين الماضيتين أمام الوحدة والنصر، وتم تسجيل المسيليم في القائمة الاحتياطية وهو تحت تأثير الإصابة ولم يصل للجاهزية الكاملة بعد.