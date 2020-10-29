شكرا لقرائتكم خبر الوحدة والفتح يواجهان الفيصلي والعين في «رئاسة العشرين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فرسان مكة إلى استرداد نغمة الانتصارات عندما يواجهون الفيصلي على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بشرائع مكة المكرمة اليوم، فيما يلتقي الفتح والعين في ثاني لقاءات جولة «رئاسة العشرين» ضمن دوري كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

يبدو فريق الوحدة متحفزا لاسترداد الروح القتالية التي ظهر بها في الجولة الأولى عندما فاز على القادسية، وتعويض خسارته من الأهلي في الجولة الثانية، ويأمل أن يستثمر عامل الأرض والوصول إلى النقطة السادسة والتقدم من المركز العاشر الذي يحتله الآن.

في المقابل، يبدو فريق الفيصلي منافسا صعب المراس، في ظل نجاحه في الحصول على 4 نقاط في أول جولتين من انتصار على الباطن وتعادل مع التعاون، ويظهر الفريق دائما بمستويات قوية في المباريات التي يلعبها خارج أرضه.

وفي المباراة الثانية على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، يأمل الفتح صاحب الانطلاقة القوية أن يواصل جموحه على حساب العين، حيث حقق الضيف مفاجأة من العيار الثقيل عندما كسب النصر بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، ثم تعادل مع الاتحاد بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية، ويدخل العين اللقاء وهو في المركز الأخير بلا نقاط، بعدما خسر أمام الهلال والاتفاق على التوالي.

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أطلق على الجولة الثالثة الحالية جولة (رئاسة العشرين) بالتواكب مع استضافة المملكة لأعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين، المقررة بالرياض 21 و22 نوفمبر المقبل.