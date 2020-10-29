نحو 5 ملايين مشاهدة تضع فيتو الهلال في الصدارة

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وجاء لاعب الشباب القادم من إشبيلية الإسباني، الأرجنتيني إيغر بانيغا ثانيا بعدد مشاهدات تجاوز 4 ملايين و500 ألف مشاهدة، في صفقة حظيت باهتمام إعلامي كبير في الأوساط الرياضية العالمية نتيجة تميز اللاعب مع ناديه السابق بالدوري الإسباني والدوري الأوروبي.أما المركز الثالث من حيث عدد المشاهدات، فكان من نصيب آخر صفقات الاتحاد، المدافع المصري القادم من ويست بروميتش الإنجليزي، أحمد حجازي بعدد مشاهدات بلغت مليونين و500 ألف مشاهدة.
وحصل لاعب النصر المنضم إليه من صفوف أتلانتا يونايتد الأمريكي، الأرجنتيني غونزالو مارتينيز المحترف على مشاهدات بلغ عددها 560 ألف مشاهدة في المركز الرابع، وربما يعود عدد المشاهدات القليلة إلى وصول اللاعب سريعا ومشاركته مباشرة مع الفريق في دوري أبطال آسيا بالدوحة.
أما المركز الخامس من حيث عدد المشاهدات، فكان من نصيب لاعب الأهلي، الروماني ألكسندرو ميتريتا الذي قدم إليه من نيويورك سيتي، ورغم انضمامه قبل أيام من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن فيديو تقديمه حصل على 431 ألف مشاهدة.
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