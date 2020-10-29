شكرا لقرائتكم خبر نحو 5 ملايين مشاهدة تضع فيتو الهلال في الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر فيديو تقديم المحترف الجديد بفريق الهلال، الأرجنتيني لوسيانو فيتو، ترتيب مشاهدة المقاطع المعدة من المراكز الإعلامية بالأندية والخاصة باللاعبين الأجانب الجدد الذين تعاقدت معهم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية التي اختتمت في 25 أكتوبر الحالي.ووصل عدد مشاهدات فيديو فيتو القادم للهلال من سبورتنج لشبونة البرتغالي حتى أمس 4 ملايين و900 ألف مشاهدة من أصل 53 صفقة عقدتها الأندية خلال الفترة المذكورة.

وجاء لاعب الشباب القادم من إشبيلية الإسباني، الأرجنتيني إيغر بانيغا ثانيا بعدد مشاهدات تجاوز 4 ملايين و500 ألف مشاهدة، في صفقة حظيت باهتمام إعلامي كبير في الأوساط الرياضية العالمية نتيجة تميز اللاعب مع ناديه السابق بالدوري الإسباني والدوري الأوروبي.

أما المركز الثالث من حيث عدد المشاهدات، فكان من نصيب آخر صفقات الاتحاد، المدافع المصري القادم من ويست بروميتش الإنجليزي، أحمد حجازي بعدد مشاهدات بلغت مليونين و500 ألف مشاهدة.

وحصل لاعب النصر المنضم إليه من صفوف أتلانتا يونايتد الأمريكي، الأرجنتيني غونزالو مارتينيز المحترف على مشاهدات بلغ عددها 560 ألف مشاهدة في المركز الرابع، وربما يعود عدد المشاهدات القليلة إلى وصول اللاعب سريعا ومشاركته مباشرة مع الفريق في دوري أبطال آسيا بالدوحة.

أما المركز الخامس من حيث عدد المشاهدات، فكان من نصيب لاعب الأهلي، الروماني ألكسندرو ميتريتا الذي قدم إليه من نيويورك سيتي، ورغم انضمامه قبل أيام من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن فيديو تقديمه حصل على 431 ألف مشاهدة.