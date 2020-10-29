ماذا ينتظر الأهلى والزمالك والمنتخب بعد تأجيل مباريات دورى أبطال أفريقيا ؟

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جدة - عمرو شويل بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، بتأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا ، و كذلك مباراة العودة فى قبل النهائى بين الزمالك والرجاء المغربى ، هناك عدة مباريات في انتظار القطبين وكذلك منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى ، فهناك ارتباطات للفرق بعد قرار التأجيل وفقا لما تم اعلانه من اتحاد الكرة على المستوى المحلى ، وبالنسبة للأهلى فيلتقى مع طلائع الجيش ، يوم 31 أكتوبر الجارى ، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار مباريات الجولة الـ 34 و الأخيرة من بطولة الدورى ، والتي تقام بإستاد السلام .
وبالانتقال الى فريق الزمالك ، فليس لديه أى ارتباطات الفترة الحالية ، أو المقبلة ، سوى مباراة أمام نادى مصر في ربع نهائي كأس مصر ، ولكن لم يتحدد موعدها حتى الأن من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة
أما المنتخب الوطنى لديه مباراتين هامتين ، في التصفيات الأفريقية لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون ، حيث يلتقى مع توجو يومى 14 و 17 نوفمبر في لقاءى الذهاب و العودة على الترتيب .
كما يدخل لاعبى المنتخب في معسكر مفتوح يوم 3 نوفمبر المقبل في إطار الاستعداد لمباريات أفريقيا .
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