شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. عمر السعيد يبدأ برنامجه العلاجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه العلاجي على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وخضع السعيد لبرنامج علاجي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانزيوم ، وذلك بعد إصابته في العضلة الخلفية. Advertisements ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد إنتهاء مواجهة الذهاب بتفوق الزمالك بهدف نظيف سجله المغربي أشرف بن شرقي. حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية، وشرح بعض الأمور المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية اليوم. ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد إنتهاء مواجهة الذهاب بتفوق الزمالك بهدف نظيف سجله المغربي أشرف بن شرقي.

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