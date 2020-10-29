شكرا لقرائتكم الأهلي يعفى حسين الشحات من المران الجماعى بسبب الإجهاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعفى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني حسين الشحات جناح الفريق من المشاركة في المران الاجماعي لمعاناته من اجهاد في العضلة الخلفية، واكتفي اللاعب الدولي بخوض تدريبات بدنية في الجيم في ظل البرنامج التأهيلي الذي يؤديه قبل العودة لتدريبات الفريق الأحمر من جديد.

ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا غدًا الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

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وواصل على معلول، الظهير الأيسر للفريق استكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية ، وأدى معلول جلسة تأهيل فى الجيم، قبل أن يستكمل التدريبات البدنية بالجرى حول الملعب، على هامش المران الجماعى الذى أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك مروان محسن، مهاجم الفريق فى التدريبات الجماعية للفريق ، حيث تعافى مروان محسن، من آثار الإجهاد العضلى الذى أبعده عن المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.