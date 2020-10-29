شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة الأهلى وأبو قير فى الكأس بعد تأجيل النهائى الافريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراة الأهلى وأبو قير للأسمدة فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر يوم 3 أو 4 نوفمبر المقبل بعد تأكد تأجيل المباراة النهائية لدورى أبطال افريقيا التى كان مقررا لها يوم 6 نوفمبر المقبل، لأجل غير مسمى.وكان الفريق الأحمر تأهل لدور الثمانية على حساب الترسانة بعدما فاز على الشواكيش 2-1 فى دور الـ16.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم، الخميس، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجارى، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه "بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية. المناقشات الرسمية جارية لتحديد أفضل موعد ممكن. في هذه المرحلة ليس هناك ما هو مناسب لأصحاب المصلحة".

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كما أعلن الكاف تأجيل مواجهة إياب الدور نصف النهائى لدوري أبطال أفريقيا أيضا والتى تجمع بين الزمالك والرجاء بالموسم الجارى 2019-2020.

ولم يكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لإقامة مواجهة الزمالك والرجاء، وأيضا نهائى دورى أبطال أفريقيا.