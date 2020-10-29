شكرا لقرائتكم سعد سمير والشناوي يذبحان عجلان بالأهلي ويقيمان وليمة للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاما الثنائي سعد الدين سمير كابتن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي حارس المرمى اليوم بذبح "عجلين" عقب تدريبات المارد الأحمر اليوم وقبل خوض منافسات المرحلة الفاصلة بدوري أبطال أفريقيا والتي ينتظر فيها طرف نهائي البطولة القارية الشهيرة.

وحرص الثنائي على إعداد وليمة لزملائه في الفريق وتوزيع الباقي على عمال النادي حيث قام كل منهما بذبح أضحية في مقر النادي وسط حالة معنوية مرتفعة استعدادا للمباريات المرتقبة في بطولتي أفريقيا وكأس مصر.

وحضر جميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الوليمة التي أعدها ثنائي المارد الأحمر للاعبين اليوم.

تعلن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي عن المواعيد الجديدة لمباريات الأهلي المحلية في مسابقة كأس مصر بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراتي نصف نهائي ونهائي أبطال أفريقيا والتي ينتظر فيها المارد الأحمر الفائز من مباراة الزمالك ضد الرجاء في إياب نصف نهائي البطولة القارية الشهيرة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم، الخميس، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري، والتي تجمع بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه "بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية. المناقشات الرسمية جارية لتحديد أفضل موعد ممكن. في هذه المرحلة ليس هناك ما هو مناسب لأصحاب المصلحة".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة في المباراة التي كان ينوي اتحاد الكرة اقامتها خلال الأيام المقبلة والتي سيتحدد خلالها الطرف الذي سيواجه الاتحاد السكندري في الدور المقبل من البطولة الرسمية لمصر التي ينظمها اتحاد الكرة.

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كما أعلن الكاف تأجيل مواجهة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أيضا والتي تجمع بين الزمالك والرجاء بالموسم الجاري 2019-2020.

ولم يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لإقامة مواجهة الزمالك والرجاء، وأيضا نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير صحفية، كشفت فى وقت سابق اليوم عن تأجيل مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي إلى 3 نوفمبر المقبل، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة، حيث أكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أنه تم تأجيل مباراة الزمالك ضد الرجاء لـ3 نوفمبر المقبل، وإقامة المباراة النهائية 27 من نفس الشهر.

كانت نتيجة لقاء الذهاب بين الرجاء والزمالك قد انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف على المركب الرياضي محمد الخامس.

وكشفت تقارير صحفية زيادة قائمة فريق الرجاء المغربي إلى 14 لاعباً، استعدادا للسفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأحد المقبل، على ملعب إستاد القاهرة.

وأشار موقع "le360" المغربي إلى أن قائمة الرجاء زادت إلى 14 لاعباً بعد إستعادة 4 لاعبين جاءت نتيجتهم سلبية في فحص كورونا الجديد، وسيكونوا على إستعداد للمشاركة في التدريبات للسفر إلى القاهرة الجمعة المقبل، من أجل مواجهة الزمالك.