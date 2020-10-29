شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلى و الزمالك و المنتخب بعد تأجيل مباريات دورى أبطال أفريقيا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، بتأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا ، و كذلك مباراة العودة فى قبل النهائى بين الزمالك والرجاء المغربى لأجل غير مسمى، هناك عدة مباريات في انتظار القطبين وكذلك منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فهناك ارتباطات للفرق بعد قرار التأجيل وفقا لما تم اعلانه من اتحاد الكرة على المستوى المحلى.

الأهلى يلتقى مع طلائع الجيش ، بعد غدا السبت الموافق 31 أكتوبر الجارى ، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار مباريات الجولة الـ 34 و الأخيرة من بطولة الدورى، والتي تقام بإستاد السلام (الأهلى)، وتشهد تسليم الفريق الأحمر درع الدورى فى احتفالية.

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الزمالك ، ليس لديه أى ارتباطات الفترة الحالية ، أو المقبلة ، سوى مباراة أمام نادى مصر في ربع نهائي كأس مصر ، ولكن لم يتحدد موعدها حتى الأن من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة وهناك اتجاه لدى اتحاد الكرة لإقامة مباراتى الاهلى مع أبو قير للأسمدة ، والزمالك مع اف سى مصر فى دور الثمانية بالكأس أحد يومىّ 3 أو 4 نوفمبر المقبل لكن لم يتم حسم الأمر بشكل رسمى.

المنتخب الوطنى لديه مباراتين هامتين ، في التصفيات الأفريقية لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون ، حيث يلتقى مع توجو يومى 14 و 17 نوفمبر في لقاءى الذهاب و العودة على الترتيب.

كما يدخل لاعبى المنتخب في معسكر مفتوح يوم 3 نوفمبر المقبل في إطار الاستعداد لمباريات أفريقيا .