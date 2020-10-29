شكرا لقرائتكم خبر عن أول مكاسب التأجيل.. الزمالك يستعيد "شيفو" حال التأهل للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الزمالك، أن حظوظ محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، زادت في لحاق نهائي دورى أبطال إفريقيا، حال تأهل الفريق الأبيض، في حالة تخطى عقبة الرجاء المغربى فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز الزمالك على النادى المغربى، بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، في المباراة التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، بالمغرب، ليقترب من التأهل إلى النهائى الأفريقى، الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، النهائي الأفريقي، لأجل غير مسمى، حيث وفقا لمصادر بالكاف إنه سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، وأوضح جهاز الزمالك أن عبد الشافى حاليا بدأ المرحلة الأخيرة من أجل العودة إلى تدريبات الفريق بعد الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية حيث كان يعانى من كسر في الترقوة حيث أوضح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق إن عبد الشافي عندما تصل نسبة التئام الكسر إلى نسبة 100% سيكون جاهزا لخوض التدريبات ومن المنتظر أن يحدث ذلك الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم متابعة حالته بشكل دورى من خلال إجراء أشعة كل أسبوع من أجل الاطمئنان على حالته.

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وشهدت تدريبات الزمالك، اليوم، خوض عبد الشافى مرانا في الجيمانزيوم وأوضح له طبيب الفريق إنه عندما يطمئن بنسبة مائة بالمائة على حالته سيوافق على الفور على إشراكه في التدريبات الجماعية وهذا سيحدث في الفترة القليلة المقبلة وبذلك سيكون فرصته متاحة في التواجد بالنهائى حال إقامته يوم 27 من الشهر الجارى.

فيما نجح الزمالك فى الفوز مؤخرا على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد القاهرة، لينجح فى حصد وصافة الدورى الممتاز، هذا الموسم، برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علمًا بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة ويتبقى لبيراميدز لقاء وحيد وحال فوزه على المقاولون فى الجولة الأخيرة وخصم ثلاث نقاط من أبناء ميت عقبة سيواصل الأبيض تواجده فى المركز الثانى وبذلك حسم الأبيض وصافة الدورى، بعدما حسم الأهلى اللقب رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.