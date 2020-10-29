تدريبات بدنية متنوعة للاعبى الأهلى قبل مواجهة الطلائع.. ومروان محسن يتعافى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق الأول للنادى الأهلي ، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين فى المران المسائى الذى أقيم مساء اليوم الخميس، وحصل لاعبو ألفريق على وحدات تدريبية بدنية متنوعة، فى إطار التحضيرات الأخيرة الخاصة بالاستعداد لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد الأهلى بمدينة السلام، فى ختام منافسات مسابقة الدوري.
ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا غدًا الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وواصل على معلول، الظهير الأيسر للفريق استكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية ، وأدى معلول جلسة تأهيل فى الجيم، قبل أن يستكمل التدريبات البدنية بالجرى حول الملعب، على هامش المران الجماعى الذى أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
كيفين جونسون، المدرب العام للفريق قاد فقرة للتصويبات خلال مران ألفريق ، وقام جونسون بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات، للانتظام فى فقرة التصويبات، التى تأتى فى إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش.
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