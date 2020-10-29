تدريبات بدنية متنوعة للاعبى الأهلى قبل مواجهة الطلائع.. ومروان محسن يتعافى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق الأول للنادى الأهلي ، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين فى المران المسائى الذى أقيم مساء اليوم الخميس، وحصل لاعبو ألفريق على وحدات تدريبية بدنية متنوعة، فى إطار التحضيرات الأخيرة الخاصة بالاستعداد لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد الأهلى بمدينة السلام، فى ختام منافسات مسابقة الدوري.

ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا غدًا الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة.