شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتقدم على أسون 2-1 في الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الاتحاد السكندري في التقدم على نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمعهما على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة للدوري ، أحرز هدفي زعيم الثغر أحمد حجي وأحمد راشد في الدقيقة 30 و 42 علي الترتيب ، بينما سجل لأسوان فادي فريد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء .

ويمثل الفريق السكندري في المباراة كل من ، عمرو خليل في حراسة المرمى ، صبري رحيل، محمد رجب، مروان النجار، محمود شعبان، أحمد مانجا، مروان عطية ، أحمد راشد، خالد الغندور، كريم الديب، أحمد حجي.

جاء تشكيل أسوان في الظهور الأول لسامي الشيشيني المدير الفني للفريق ، حراسة المرمى: طلعت الجبلاوي، وخط الدفاع: مصطفى دويدار، ومحمود نعيم، وإبراهيم القاضي، ومحمد إسماعيل، وخط الوسط: هيثم الفيل، ومحمد خليفة، وأحمد الصغيري، ومحمد مرسي، وخط الهجوم: كريم الطيب، وفادي فريد.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: رضا السيد وعبدالله السنجهاوي، ومحمد همام وأحمد فتحي، وأحمد عامر ويوسف أسامه نبيه، وأوميد أوكري وإبراهيم جلال.

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وتعد مباراة اليوم بمثابة الظهور الأول للشيشيني، في منصب المدير الفني على رأس القيادة الفنية لممثل الصعيد خلفا لأحمد عبدالمنعم كشري، الذي قرر مجلس الإدارة توجيه الشكر له رسميًا عقب نجاحه في قيادة الفريق نحو الاستمرار في دوري الأضواء والشهرة.

مباراة اليوم هي الثانية للجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن، الذي نجح في قيادة الفريق للفوزعلى المقاولون والتأهل لنصف نهائي كأس مصر، ويسعى للفوز اليوم ليكون مسك الختام لمشوار الفريق في الدوري.

يدير المباراة الحكم طارق مجدي، ويساعده كل من حسن أبويوسف ومحمد مجدي، ومعهما محمد ناصر حكمًا رابعًا، ومحمد الصباحى حكم فيديو، ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، أما أسوان يأتي خلفه بـ37 نقطة في المركز الثالث عشر.