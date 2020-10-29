شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى فى بيان: أحترم أحكام القضاء وسألجأ لوزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر مجدى عبد الغنى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بيانا رسميا لتوضيح العديد من النقاط بعد الأخبار التى تم تداولها فى وسائل الإعلام المختلفة بشأن صدور أحكام قضائية ضده بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، وقال مجدى عبد الغنى فى البيان :" يؤكد مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو إتحاد الكرة السابق إنه يكن كل الاحترام والتقدير لأحكام القضاء وأنه سيلجأ للمستشار عمر مروان وزير العدل لعرض جميع المستندات الخاصة بالقضية التى يتم تدولها اعلاميا خلال الفترة الماضية من أجل تأكيد سلامة موقفه القانوني".

وأكد عبد الغنى أن معظم القضايا التي تم حضور جلستها حصل على حكم بالبراءة فيها ، فيما صدر ضده حكم "غيابياً"، وشدد على أنها قضية واحدة ولكن إعادة تكرار ونشر الخبر الخاص بها قد يعطي انطباع للبعض أن هناك أكثر من قضية حصل فيها على أحكام إدانة.

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وشدد عبد الغنى على أنه متأكد من سلامة موقفه فى القضية وأنه سوف يلجأ لمقاضاة من يحاول التشهير به فى تلك القضايا.

وأكد عضو اتحاد الكرة المصرى السابق على أن هناك منتفعين من تداول الأخبار فيما يتعلق بإصدار حكم قضائى ضده بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث ، واللجوء للقضاء هو الحل النهائى في هذه القضية ".

وأخيرا .. يهيب مجدى عبد الغنى بكل وسائل الإعلام المصرية تحرى الحقيقة الكاملة في نشر أي أخبار تخص هذه القضايا " الممتدة منذ سنوات طويلة " عن طريق نشر الحكم " الغيابي غيابي " والحضوري " حضوري " وللعلم الأحكام الصادرة ضدي غيابية ولم يكن لي حق الدفاع عن نفسي لعدم علمي وأغلب القضايا التي تم التظلم فيها واستئنافها حزت فيها على البراءة عدا قضية واحدة تتجدد من وقت لأخر عبر ما يسمى " سوء استغلال حق التقاضي " وهو ما تم في القضية المنشورة إعلاميا مؤخرا عن تعرضي لحكم بالسجن 6 سنوات .