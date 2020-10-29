شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يعود للصورة .. وتأكد مشاركة علاء وجمعة وأوباما أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء قرار الاتحاد الافريقي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي فى إياب قبل نهائى دورى أبطال افريقيا، ليحمل أخبارا سعيدة للجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، بعدما تأكد لحاق الثلاثي يوسف أوباما ومحمود علاء وحازم امام بالمباراة بعد موعدها الجديد، حيث كانت تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثي في المباراة في حالة اقامتها في موعدها الأحد المقبل.

وكشف مصدر بالجهاز الطبي مفاجأة بالتأكيد عن أن محمود حمدي الونش يؤدي برنامج تأهيلي مكثف عبارة عن جلستين يوميا وحتي يوم 2 نوفمبر ، سيساهم في إمكانية مشاركته في المباراة عقب تأجيلها.

وأضاف المصدر أن الونش سيكون جاهز بنسبة كبيرة للمشاركة في المباراة عقب تأجيل قرار الجراحة، حث يعاني من قطع في الغضروف، مؤكدا ان التأجيل سيمنح فرصة للجهاز الطبي أيضا لتجهيز كل من محمود علاء ويوسف أوباما وحازم امام وعبد الله جمعة ومشاركتهم دون الحاجة لمسكنات او المشاركة تحت ظروف اضطرارية.

من ناحية أخرى ، منح المدير الفني تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق، أبرزها نقل الكرة بسرعة وعدم امتلاكها لفترات طويلة حتي لا يفقد الكرة بسهولة ، حيث ينوى باتشيكو الاعتماد علي شيكابالا كبديل استراتيجي في المباراة، وأكد باتشيكو لشيكابالا انه يعيبه البطء في الجرى بالكرة وهو ما يجعله مطالب بتمرير الكرة اكثر من الاحتفاظ بها.

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وكان باتشيكو قد عقد عدة جلسات مع اللاعبين علي هامش التدريبات الأيام الماضية الهدف منها رفع الروح المعنوية للاعبين، وطالبهم بضرورة احراز هدف مبكر في بداية المباراة لإحباط المنافس معنويا ، حيث شدد باتشيكو علي ان لاعبي الرجاء يمتلكون طموحات مرتفعة في إمكانية خطف المباراة باستغلال فارق الهدف الواحد في مباراة الذهاب.

وحرص باتشيكو ومعاونوه علي توجيه بعض التعليمات للاعبين، وتصحيح بعض الأمور الفنية المعينة، وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في بعض النقاط الفنية ، كذلك تناقش معهم في امور خططية ومهام خاصة تؤدى داخل الملعب ،كما شدد المدرب في حضور معاونيه على مواصلة العمل بقوة ، والاستعداد القوي ، والتركيز فقط في التدريبات وليس أي شئ آخر مؤكدا على أن هذه المرحلة هامة وحاسمة ، في مشوار الفريق ، في تحقيق هدف الفوز في اللقاء القادم أمام الرجاء المغربي، ومن ثم الوصول للنهائي وتحقيق البطولة .

وأشاد المدير الفني بالروح القتالية العالية لدي اللاعبين في مواصلة العمل ، والإصرار على تحقيق الهدف مضيفا أن الجميع لديه الفرصة وبقوة للتواجد خلال الفترة المقبلة ، شرط مواصلة العمل بقوة والتركيز .