محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
اختتم فريق الاتحاد السكندري مشواره في النسخة الجارية من بطولة الدوري 2019/2020 بالفوز على نظيره أسوان بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34.
وتقدم الاتحاد في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه أحمد حجي في الدقيقة 30 قبل أن يتعادل فادي فريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني قاد أحمد راشد فريقه السكندري للفوز بثلاثية بتسجيله الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و 58.
وشهدت المباراة في لحظاتها الأخيرة طرد لاعب الاتحاد السكندرية راغب الصحفي في الدقيقة 90+4.
وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 42 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة 37 في المركز الـ 14.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يختتم موسمه في الدوري بثلاثية في مرمى أسوان ويقفز للمركز التاسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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