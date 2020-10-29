مران الأهلي.. مشاركة مروان محسن.. جلسة موسيماني واللاعبين.. وتحليل "رابيد تيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

خضع فريق الأهلي، عصر اليوم الخميس لتحليل "رابيد تيست"، قبل انطلاق المران المسائي؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري "رابيد تيست"، وفقًا للبروتوكول الطبي، الذي تم تعديله مؤخرًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

وواصل علي معلول، الظهير الأيسر، استكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

وأدى معلول جلسة تأهيل في الجيم، قبل أن يستكمل التدريبات البدنية بالجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران المسائي الذي أقيم مساء اليوم الخميس.

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وحصل لاعبو الفريق على وحدات تدريبية بدنية متنوعة، في إطار التحضيرات الأخيرة الخاصة بالاستعداد لمواجهة طلائع الجيش.

وشارك مروان محسن، مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى مروان محسن، مهاجم الفريق، من آثار الإجهاد العضلي الذي أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

وشارك مروان محسن في فقرات المران الجماعي بالكامل، بعدما أدى برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية.

وقاد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق فقرة للتصويبات خلال المران بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات، للانتظام في فقرة التصويبات، التي تأتي في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق؛ حيث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش.