وباء كورونا يتقلص في الرجاء المغربي.. شفاء 3 لاعبين جدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي الرجاء المغربي شفاء ثلاثة لاعبين جدد من فيروس كورونا المستجد، ليتواصل الفريق التعافي من الوباء الذي اجتاحه.

الرجاء كان مقرراً أن يواجه الزمالك يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يؤجل "كاف" المباراة لأجل غير مسمى بناء على طلب السلطات المصرية.

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وكان الرجاء قد أعلن أمس الأربعاء شفاء 4 لاعبين، وقبل ذلك بـ24 ساعة أعلن شفاء لاعب وإصابة أخر، وأشارت تقارير قبل بيانات الرجاء بشفاء اللاعبين بأن نحو 10 لاعبين فقط متاحين في الفريق غير مصابين بالفيروس.

وبذلك يكون الرجاء قد اقترب من التعافي بشكل كامل لكل لاعبيه من فيروس كورونا، ليقترب بطل المغرب من الاستعداد بشكل مثالي لمواجهة الزمالك.

وينتظر الرجاء تحديد موعد إياب نصف النهائي بعد أن خسر لقاء الذهاب من الزمالك في المغرب بهدف نظيف ليغدو في موقف حرج.