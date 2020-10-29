مصدر لمصراوي: السعيد يغيب 3 أسابيع عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
قال مصدر بنادي الزمالك، إن لاعب فريقهم عمر السعيد، سيغيب عن مباراة فريقهم المقبلة أمام نظيرهم الرجاء المغربي.
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الأشعة التي خضع لها عمر السعيد أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ومن ثمّ غيابه لمدة 3 أسابيع.
وكان عمر السعيد قد أُصيب خلال تمرينات الزمالك في الفترة الماضية؛ استعداداً لنظيره الرجاء.
يُذكر أن الاتحاد الأفريقي، قد أعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى يوم 4 نوفمبر المقبل في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله لاعبه المغربي أشرف بنشرقي في شباك الرجاء المغربي على ملعبه.
وتضم قائمة الزمالك الأفريقية في مركز المهاجم مصطفى محمد و الكونجولي كابوجو كاسونجو.
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