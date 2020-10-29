كاف يعلن تأجيل دوري الأبطال لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى، وذلك بناء على مناقشات جرت على مدار اليوم الخميس.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان أصدره اليوم الخميس: "مباحثات بين الأندية وخبراء الاتحاد الإفريقي لخطة تنسجم مع النصوص ومصلحة مباراة العودة وفي هذه المرحلة من النقاش تقرر تأجيل نصف نهائي الزمالك أمام الرجاء."

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أما فيما يتعلق بنهائي دوري الأبطال، فقد أوضح كاف: "بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة."

وطلبت السلطات المصرية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى موعد لاحق، وتم قبول الأمر بشكل مبدئي غير أنه لم يتم الموافقة على الموعد المقترح بخصوص إقامة المباراة.

ويلعب الزمالك أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بمصر، وكانت المباراة قد تم تأجيلها من موعدها السابق المقرر 24 أكتوبر الماضي، لتقام 1 نوفمبر، وهو الموعد الذي تأجل مجددًا.