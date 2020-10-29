مورينيو يعلن تشكيل توتنهام أمام رويال انتويرب البلجيكي

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي بقياده جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق عن التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام نظيره البلجيكي رويال انتويرب، والتي ستقام علي ملعب بوسويل في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة، 8:55 بتوقيت القاهرة، 8:55 بتوقيت السعودية ، 9:55 بتوقيت الامارات ضمن مباريات الجولة الثانية بالدوري الأوروبي . وجاء التشكيل كالأتي : حارس مرمي : هوجو لوريس . الدفاع: أورييه - سانشيز - ديفيز – ريجليون . Advertisements الوسط: لو سيلسو - هاري وينكس - بيرجوين - ديلي آلي . الهجوم: جاريث بيل - كارلوس فينيسيوس . جدير بالذكر أن هذه المباراة هي الأولي التي تجمع بين الفريقين سواء في مباريات ودية أو رسمية .

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