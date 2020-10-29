فقرة بدنية خاصة للاعبي الزمالك بالمران المسائي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة بدنية خاصة، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الفقرة خوض اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد إنتهاء مباراة الرجاء الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقي. عبداللطيف أبو رجيلة.وشهدت الفقرة خوض اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق.ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد إنتهاء مباراة الرجاء الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقي.

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