عبدالشافي يواصل التأهيل بالزمالك

واصل محمد عبد الشافي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانزيوم، وذلك على هامش التدريبات الجماعيةالمقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وخضع عبدالشافي لبعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريقخلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصابته بكسر في الترقوة.
ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد إنتهاء مباراة الرجاء الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقي.
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