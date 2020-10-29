أهلي 2003 يخسر أمام المقاصة ودياً

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣، أمام ضيفه مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

وجاء هدف الأهلي في اللقاء عن طريق

لاعب الوسط مصطفى أبو الخير، وجاءت المباراة ضمن استعدادات فريق ٢٠٠٣ بقيادة مديره الفني محمد شرف للموسم الجديد من بطولة الجمهورية، علمًا بأنه فاز على الترسانة في لقاء ودي سابق بهدف دون رد.ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد شرف مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدرب حراس المرمى، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وشريف خليل إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.