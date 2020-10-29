تصريحات روبيرتو مانشيني عن مستوي الدوري الإيطالي هذا الموسم

صرح روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا عن مستوى المنافسة بين الفرق بالدوري الإيطالي الموسم الحالي قائلاً" أن هذه المنافسات متشابهه مع أحداث الموسم الماضي بين فرق الدوري الإيطالي" .

وأكمل مانشيني عن غرابه النتائج في الموسم الماضي في الدوري الإيطالي "لكن لا يمكن أن نتصور من سينافس على لقب الدوري هذا الموسم"

وواصل ردا علي صحيفه توتو سبورت

" أن الميلان قد عرف طريقه في الدوري واعتقد أن أداؤه سيتغير كثيراً خلال الموسم ".

جدير بالذكر أن الميلان سوف يقابل نظيره التشيكي سبارتا براج اليوم علي ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الأوروبي .