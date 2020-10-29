بدأ عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، برنامجه العلاجي على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخضع السعيد لبرنامج علاجي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانزيوم ، وذلك بعد إصابته في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد إنتهاء مواجهة الذهاب بتفوق الزمالك بهدف نظيف سجله المغربي أشرف بن شرقي. أبو رجيلة.وخضع السعيد لبرنامج علاجي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانزيوم ، وذلك بعد إصابته في العضلة الخلفية.ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد إنتهاء مواجهة الذهاب بتفوق الزمالك بهدف نظيف سجله المغربي أشرف بن شرقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعيد يبدأ برنامجه العلاجي في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.