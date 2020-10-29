تشكيل مباراة التعاون و القادسية في الدوري السعودي للمحترفين

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره فريق القادسية مساء اليوم الخميس على استاد مدينة الامير سعود بن جلوي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

ويدخل فريق التعاون المباراة بالتشكيل الاتى : حسين شيعان، ياسين برناوي، أحمد عسيري، فهد الحمد، حسن كادش، محمد ابو سبعان، مطير الزهراني، فيصل درويش، ميتشيل ديوك، عبدالله الجوعي، ليندر تاوامبا.

أما تشكيل القادسية أمام التعاون : فيصل مسرحي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، ريس وليامز، اوروس فيتاس، ادسون دا كوزا، حسن أبو شرارة، ميهاي بورديانو، عبدالمحسن القحطاني، كارلوس اندريا، دانيلو أسبيريا.

ويحتل التعاون المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يحتل نادى القادسية المركز التاسع برصيد 3 نقاط.





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