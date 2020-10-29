كيليني يشارك في تدريبات يوفنتوس بعد تعافيه من الإصابة

يعود جورجيو كيليني قائد يوفنتوس الإيطالي، إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابته مع فريقه أمام دينامو كييف الأوكراني بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي .

وقد شهد جورجيو كيليني تحسنًا واضحًا وشارك مع زملائه في التدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة سبيزيا ضمن

مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي

وأثر غياب كيليني علي اليوفنتوس بشكل كبير وخصوصا بعد خسارة فريق السيدة العجوز أمام الفريق الكتالوني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن عوده جورجيو كيليني للملعب مره اخرى له دور كبير مع زملائه بالفريق حيث يعاني يوفينتوس من ضعف دفاعي بعد غياب الهولندي ماتياس دي ليخت للإصابة منذ الصيف الماضي , وأيضًا ضعف هجومي بعد غياب نجم الكرة الأوروبية ونجم يوفينتوس كريستيانو رونالدو بعد إصابته بفيروس كورونا يوم 13 من الشهر الحالي .